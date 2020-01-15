Міністр юстиції оштрафований на 38 тис. грн за невиконання рішення суду

Денис Малюська. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n132100-ministr-ustyciyi-oshtrafovanyy-na-38-tys-grn-za-nevykonannya-rishennya-sudu.html

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Міністр юстиції України Денис Малюська оштрафований на 38,42 тис. грн за невиконання рішення суду щодо скасування результатів конкурсу на посаду державного експерта експертної групи з правової обізнаності директора з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін’юсту.

Рішення про штраф ухвалив Окружний адміністративний суд Києва, повідомляють «Українські новини».

Відзначається, що позивач звернувся до суду з позовною заявою, у якій просив Мін’юст скасувати результати конкурсу на посаду державного експерта експертної групи з правової обізнаності директора з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін’юсту, а також визнати його одним із переможців конкурсу на зайняття даної посади.

Суд виніс рішення про скасування вищевказаного конкурсу і зобов’язав Мін’юст переглянути його результати. На користь позивача також були стягнуті з держбюджету асигнувань Мін’юсту судові витрати в сумі 704 грн.

Суд зобов’язав Мін’юст до 19 листопада 2019 року подати звіт про виконання судового рішення. Однак, рішення суду не було виконано. Суд повторно зобов’язав Мін’юст подати звіт про виконання судового рішення до 12 грудня 2019 року, але виконання рішення було повторно проігноровано.

У зв’язку з цим суд прийняв рішення про накладення штрафу на Малюську в розмірі 38,42 тис. грн. Половина штрафу в сумі 19,21 тис. грн має бути стягнута на користь позивача, а друга половина — на користь держбюджету.

Також суд зобов’язав Мін’юст надати звіт про виконання рішення суду до 6 лютого 2020 року.