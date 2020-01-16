Трамп не захотів зустрічатися з Зеленським в Польщі, щоб чинити на нього тиск. Фото: Getty Images

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Дональд Трамп, президент США, у вересні 2019 року не поїхав на саміт до Польщі не через вируючий в Америці ураган «Доріан», як повідомлялося офіційно, а щоб здійснити тиск на президента України Володимира Зеленського.

Президент Сполучених Штатів повинен був провести в Польщі зустріч з українським колегою, проте тоді Трамп був злий на Зеленського і вирішив скасувати переговори. Про це повідомив близький соратник особистого адвоката Трампа Лев Парнас в інтерв’ю MSNBC, пише «Європейська правда».

Причиною злості американського лідера нібито стало те, що Зеленський не оголосив про початок розслідування стосовно колишнього віце-президента США і політичного опонента Трампа Джо Байдена.

Зустріч лідерів США і України повинна була відбутися в Польщі 1 вересня минулого року. За день до цього Трамп заявив, що не приїде до Польщі через ураган, який насувався на Флориду.

Нагадаємо, скандал навколо стенограми розмови Трампа із Зеленським став причиною оголошення імпічменту американського президента. У вересні 2019 року на Трампа подали скаргу до Конгресу США, звинувативши його в тиску на українського президента. Лідер США просив Зеленського, щоб той відновив розслідування у справі компанії Burisma, до ради директорів якої входить Хантер Байден, син його суперника на майбутніх виборах.

Питання про імпічмент 45-го президента найближчим часом повинен розглянути Сенат США.