Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Польше, чтобы оказать на него давление. Фото: Getty Images

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Дональд Трамп, президент США, в сентябре 2019 года не поехал на саммит в Польшу не из-за бушевавшего в Америке урагана «Дориан», как сообщалось официально, а чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Соединенных Штатов должен был провести в Польше встречу с украинским коллегой, однако тогда Трамп был зол на Зеленского и решил отменить переговоры. Об этом сообщил близкий соратник личного адвоката Трампа Лев Парнас в интервью MSNBC, пишет «Европейская правда».

Причиной злости американского лидера якобы стало то, что Зеленский не объявил о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США и политического оппонента Трампа Джо Байдена.

Встреча лидеров США и Украины должна была состояться в Польше 1 сентября прошлого года. За день до этого Трамп заявил, что не приедет в Польшу из-за урагана, который надвигался на Флориду.

Напомним, скандал вокруг стенограммы разговора Трампа с Зеленским стал причиной объявления импичмента американскому президенту. В сентябре 2019 года на Трампа подали жалобу в Конгресс США, обвинив его в давлении на украинского президента. Лидер США просил Зеленского, чтобы тот возобновил расследование по делу компании Burisma, в совет директоров которой входит Хантер Байден, сын его соперника на будущих выборах.

Вопрос об импичменте 45-го президента в ближайшее время должен рассмотреть Сенат США.