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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: RAU

Администрация Трампа незаконно заморозила помощь Украине — Счетная палата США

16 янв 2020, 19:04
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Администрация президента США Дональда Трампа нарушила закон, заморозив финансовую помощь Украине, которая была предусмотрена бюджетом.

Счетная палата США 16 января опубликовала отчет с результатами проверки данного факта и пришла к выводу, что администрация Трампа нарушила закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

В отчете указано, что удержание средств происходило по политическим мотивам, что также запрещено законом.

Счетная палата США уточнила, что для полного или временного замораживания фондов президент обязан направить специальное обращение в конгресс с пояснениями. В отчете подчеркивается, что администрация президента такое обращение в конгресс не передавала.

Согласно Конституции США, замораживание фондов допустимо лишь в ограниченном количестве случаев. Кроме того, запрещается идти на такой шаг по политическим причинам.

Регулятор также отметил, что «соблюдение закона не позволяет президенту ставить свои собственные политические приоритеты выше тех, которые Конгресс США возвел в ранг закона».


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