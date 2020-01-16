ВРУ поддержала законопроект о публичных закупках лекарств. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/n132178-rada-podderjala-zakonoproekt-o-publichnyh-zakupkah-lekarstv.html

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Верховная Рада сегодня проголосовала за основу и в целом за законопроект № 2540 «О внесении изменений в раздел IX „Заключительные и переходные положения“ закона Украины „О публичных закупках“ по обеспечению возможности закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, которые осуществляют закупки».

Закон принят с целью создания условий на законодательном уровне для непрерывного осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки, в течение апреля 2020 года, а также обеспечения доступа граждан к таким лекарственным средствам и медицинских изделий. За законопроект проголосовали 297 народных избранников. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, сообщается на веб-странице ВРУ.

Отмечается, что действие закона не распространяется на случаи, если предмет закупки — это товары и услуги, подлежащие закупке в соответствии с соглашениями по закупке, заключаемыми центральным органом исполнительной власти Украины, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, со специализированными организациями, осуществляющими закупки.

Напомним, 28 ноября 2019 года вступил в силу закон «О внесении изменений в ст. 321−1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств». Документ определяет, что приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).