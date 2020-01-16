Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВРУ поддержала законопроект о публичных закупках лекарств. Фото: 1news.com.ua

Рада поддержала законопроект о публичных закупках лекарств

16 янв 2020, 19:30
999

Верховная Рада сегодня проголосовала за основу и в целом за законопроект № 2540 «О внесении изменений в раздел IX „Заключительные и переходные положения“ закона Украины „О публичных закупках“ по обеспечению возможности закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, которые осуществляют закупки».

Закон принят с целью создания условий на законодательном уровне для непрерывного осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки, в течение апреля 2020 года, а также обеспечения доступа граждан к таким лекарственным средствам и медицинских изделий. За законопроект проголосовали 297 народных избранников. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, сообщается на веб-странице ВРУ.

Отмечается, что действие закона не распространяется на случаи, если предмет закупки — это товары и услуги, подлежащие закупке в соответствии с соглашениями по закупке, заключаемыми центральным органом исполнительной власти Украины, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, со специализированными организациями, осуществляющими закупки.

Напомним, 28 ноября 2019 года вступил в силу закон «О внесении изменений в ст. 321−1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств». Документ определяет, что приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Суркисы подали против Порошенко иск на 140 млн долл. — СМИ

Братья Игорь и Григорий Суркисы подали в Лондонский арбитраж судебный иск против экс-президента Украины Петра Порошенко на сумму 140 млн долл. Данная сумма является компенсацией, которую требуют Суркисы за невыполнение условий сделки

Новости Украины
19:54

Люди выстояли — не выдержал бетон: украинцы чтят подвиг киборгов Донецкого аэропорта (ФОТО, ВИДЕО)

Склоним головы — сегодня День памяти киборгов. Украинские воины в течение 242 дней держали оборону Донецкого аэропорта. За время боев за ДАП погибли свыше 100 бойцов, еще около 440 получили ранения. Люди выстояли — не выдержал бетон

Новости Украины
16:57