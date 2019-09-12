Закупка лекарств. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2445-zlye-sily-posyagnuli-na-mejdunarodnye-zakupki-lekarstv-ili-vse-budet-prozorro.html

Ракурс

«Минздрав — самое интересное министерство: все, что временно, здесь надолго», — как-то пошутил один чиновник. Наверное, имея в виду не только хроническую приставку «и. о.» возле министра — похоже, в этот список можно смело добавить и международные закупки лекарств.

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С недавних пор законы падают нам на голову, как «осадки в виде фрикаделек» из детского мультфильма, а молниеносно проголосованные законопроекты все меньше напоминают здоровую пищу, больше — вредные для общественного организма трансжиры. 10 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №1076 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования публичных закупок», коему эксперты пророчили стать «второй закупочной революцией». С «революцией», видимо, что-то пошло не так: в новой редакции закона отменяется возможность закупки лекарств с помощью международных организаций.

Как оказалось, в конце документа были перечислены исключения, позволяющие осуществлять закупки лекарств через международные организации Минздраву и оборонной сфере. Однако в принятой редакции Минздрав убрали.

«В процессе какая-то злая сила выкинула оттуда возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций. То ли это умышленное действие, то ли случайное совпадение, мне неизвестно», — написала на своей странице в Facebook Ольга Стефанишина, народный депутат от партии «Голос», экс-замминистра здравоохранения по вопросам евроинтеграции, координирующая в Минздраве сферу государственных закупок лекарств.

Разогнавшуюся информационную волну возмущения попытался погасить нардеп Валерий Дубиль, замглавы Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Он объяснил, что новый закон не имеет к этому отношения: «Международные закупки были внедрены законом в 2015 году, который временно ввел специальный режим закупки лекарств до 1 апреля 2019 года. Затем, в нарушение регламента, законом о бюджете на 2019 год срок действия закона продлили еще на год — до 1 апреля 2020 года. И его действие закончится автоматически, а не с принятым за основу законом о государственных закупках».

Народный депутат также напомнил о том, что неоднократные аудиты закупок лекарств международными организациями как Счетной палатой, так и Государственной аудиторской службой были неутешительными: деньги налогоплательщиков используются неэффективно. По мнению чиновника, если Верховная Рада решит продолжить сотрудничество с международными посредниками в этой сфере, придется принять новый законопроект, на который должно распространяться действие закона о публичных закупках.

«Чтобы закупки стали на самом деле прозрачными и открытыми, а лекарства поставлялись за 3‒6 месяцев, а не 20, как это было при предыдущей власти. Именно это и решает принятый за основу законопроект №1076. Кстати, он также узаконивает работу международных организаций (а не отменяет ее), и теперь они будут обязаны работать по нему, а не по непонятной процедуре», — отметил Дубиль.

Международная закупка лекарств: эффективность очень преувеличена

На международную помощь в системе государственных закупок лекарств для Украины возлагались большие надежды, которые почти стали уверенностью в прорыве, когда столь ответственное дело было поручено организациям с именами — ПРООН, ЮНИСЕФ и Crown Agents. У нашей страны появился шанс убрать из рациона фармацевтической мафии лакомый кусок пирога, провести закупки фармпрепаратов по прозрачным процедурам, обеспечить украинских граждан непрерывной поставкой качественных лекарств…

Использовать аутсорсинг было решено на несколько лет (с 2015 по 2019). Это выглядело достойным временным решением до тех пор, пока наша страна создаст свой велосипед — то есть независимое агентство по закупкам. Что имеем в итоге? Бывшая команда Минздрава делала упор на экономии государственных средств благодаря международным закупкам лекарств. С этим намерением нельзя не согласиться, однако есть большое «но».

Заглянем в аудит эффективности использования государственных средств, выделенных в 2017‒2018 годах Министерству здравоохранения для закупок фармпрепаратов и медицинских изделий с привлечением специализированных международных организаций. Цитата: «Министерство здравоохранения, потратив в 2017‒2018 годах 11,9 млрд грн на закупку лекарств и медицинских средств с привлечением международных специализированных организаций, не обеспечило своевременного доступа к ним всех пациентов, а значит — основного ожидаемого результата от изменения системы централизованных закупок общество до сих пор не получило».

Проверяющие констатируют: ряд лекарств поставлялся с задержкой 18‒24 месяцев, что нередко приводило к переходу заболеваний в хроническую форму со всеми вытекающими последствиями. Дело в том, что договоры с международными организациями, подписанные чиновниками Минздрава, не предполагали санкций за задержку поставки, а условия сроков поставки фармацевтической продукции либо полностью отсутствовали, или составляли 18‒24 месяца с момента перечисления средств международникам.

Нельзя не отметить, что последние предоставляют свои услуги не бесплатно: на украинских закупках они зарабатывают около 5% от суммы. Согласно отчету Государственной аудиторской службы Украины (проверившей закупки в июле 2019 года), Минздрав подписал договоры с международными организациями на закупку лекарств и медицинских изделий на общую сумму 18 млрд грн (за 2015‒2018 годы), по которым на 1 января 2019 года из заказанного поставили на 10,8 млрд грн — то есть немногим больше половины.

Кроме того, государство потратило не один десяток миллионов гривен на закупку, а затем на утилизацию неиспользованных лекарств. Так, в 2017-м поступило много лекарств за деньги бюджетов предыдущих лет (из-за несвоевременных поставок в предыдущие годы), которые физически невозможно было использовать до окончания срока годности. Другие лекарства пришлось утилизировать из-за качества и несоответствия потребностям пациентов.

«Например, Национальная детская специализированная больница «Охматдет» из 404 поставленных флаконов препарата «Ноксафил» вернула 400 флаконов. 596 тяжелобольных пациентов после трансплантации отказались от применения иммуносупрессивных препаратов. 9,1 млн грн могли пойти на их лечение, а в результате они снова сами собирают средства, чтобы получить шанс на жизнь», — говорит Валерий Дубиль.

Согласно аудиту Счетной палаты, для онкобольных пациентов (детей и взрослых), с хроническими гепатитами, были закуплены препараты с меньшими сроками годности, чем прописано в договорах. Схожая участь постигла и вакцину для профилактики бешенства. К сожалению, Минздрав по непонятным причинам не заручился у международных организаций подтверждением замены препаратов в случае неиспользования их до окончания срока годности.

«Из-за истечения срока годности не использованы лекарства, вакцины и медизделия по 12 направлениям закупок лекарств на общую сумму 6,75 млн грн, которые были приобретены за счет госбюджета 2015‒2017 годов. Из них почти на 1 млн грн уже утилизировано», — констатируют аудиторы. Добавим, что утилизация лекарств, а тем более иммунологических препаратов — процедура крайне недешевая.

Несмотря на все вышеописанные «нюансы» (отчеты как Счетной палаты, так и Государственной аудиторской службы есть в открытом доступе, и любой желающий может с ними ознакомиться), Ольга Стефанишина заявила, что будет добиваться, чтобы механизмы закупок через международные организации продолжили. «Это антикоррупционная реформа в здравоохранении», — заметила нардеп, добавив: «Сейчас есть понимание, что международные закупки нужно продлить минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин — навсегда. Такие поправки договорились подать вместе с Михаилом Радуцким между первым и вторым чтением».

По мнению нардепа, таким образом переход от международной практики к национальным торгам и программам реимбурсации пройдет плавно. И если этого не сделать, то «сотни пациентов останутся без лекарств уже с 1 марта 2020 года». А ведь о надлежащей подготовке к самостоятельности говорилось еще на старте передачи закупок лекарств международникам. Это следовало также из закона, согласно которому международные посредники предоставляют свои услуги до 1 апреля 2019 года. Помнится, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, комментируя проблемы с поставками лекарств, заявляла: «Мы в Украине пока первый год, мы увидели все проблемы, начали их исправлять. На второй год будет намного лучше, и мы надеемся, что на третий год все будет хорошо».