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Игорь и Григорий Суркисы. Фото: Антикор

Суркисы подали против Порошенко иск на 140 млн долл. — СМИ

16 янв 2020, 19:54
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Братья Игорь и Григорий Суркисы подали судебный иск в Лондонский арбитраж против пятого президента Украины Петра Порошенко. Сумма иска составляет 140 млн долл. Именно такую сумму требуют Суркисы в качестве компенсации за невыполнение Порошенко условий сделки по продаже около 25% акций телеканала «1+1» в 2015 году.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Иск Суркисов был принят судом с соблюдением всех предусмотренных процедур. В течение четырех следующих месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований. Первое заседание суда, предположительно, должно состояться в мае 2020 года.

По данным СМИ, в 2015 году Порошенко обратился к братьям Суркис с предложением относительно приобретения у них 24,6% акций телеканала «1+1» за 140 млн долл. с рассрочкой оплаты на восемь лет. По данному поводу был подписан договор, но в 2016 году Порошенко отказался от сделки.

Переговоры о продаже акций возобновились в декабре 2016 года после национализации «ПриватБанка». Но условия покупки акций несколько изменились. Якобы Порошенко в обмен на акции предлагал вернуть конвертированные в капитал в процессе национализации «Приватбанка» средства Суркисов на сумму 248,6 млн долл., 574 тыс. евро и 1,04 млрд грн.

Сведения об этих переговорах Суркисы якобы планируют использовать в Лондонском арбитраже, как объяснение причины срыва первоначальной сделки с Порошенко.

Сами братья Суркисы комментировать данную ситуацию отказываются, мотивируя это рекомендациями своих юристов.


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