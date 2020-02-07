Двойное гражданство. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n133349-v-ukraine-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grajdanstvo-no-ne-dlya-vseh.html

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Двойное гражданство в Украине запрещено Конституцией. Тем не менее, многие украинцы, в том числе и высокопоставленные чиновники, имеют паспорта других государств, но стараются скрывать данный факт.

В Верховную Раду уже подан законопроект президента Украины Владимира Зеленского № 2590, который изменяет правила получения украинского гражданства, сообщает «BBC Украина».

В «Слуге народа» утверждают, что данный законопроект отражает стремление миллионов украинцев, которые находятся за рубежом, получить двойное гражданство.

Законопроект предусматривает возможность получения украинского гражданства представителям украинской диаспоры и военнослужащими. Самое главное, законопроект позволяет не отказываться от гражданства другой страны после оформления украинского паспорта.

Оппозиция утверждает, что данный законопроект разработан специально для иностранцев, которые хотят приобрести украинскую землю. По мнению оппозиционеров, иностранец с двойным гражданством может стать участником земельного рынка в Украине.

В «Слуге народа» такие заявления оппозиционеров отрицают и обещают доработать законопроект. Давид Арахамия заявил, что законопроект о двойном гражданстве будет рассматриваться Верховной Радой после принятия закона о рынке земли.

В законопроекте указано, что гражданство могут получить родственники лиц, которые проживали на территории УНР и УССР. К разряду родственников добавили прадеда и прабабушку.

Согласно законопроекту, гражданство могут получить военнослужащие, которые воевали за Украину на Донбассе, а также граждане России, которые подвергались политическим гонениям на родине. Для получения украинского паспорта им достаточно подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.

Гражданам ряда государств для получения украинского гражданства необходимо будет дать присягу Украине. При этом, они вправе не отказываться от своего предыдущего гражданства.

Нардеп из партии «Голос» Леся Василенко считает, что упрощенная процедура получения украинского гражданства должна быть введена для категорий иностранцев, которые защищали Украину с оружием в руках. Однако, некоторые положения законопроекта Зеленского несут прямую угрозу безопасности Украины.

Кроме этого, законопроект очень сложен для понимания. В тексте используются слишком длинные предложения и запутанные формулировки.