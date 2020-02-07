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В зверинце под Харьковом диких животных морили голодом. Фото: Марина Суркова

Морили голодом из-за «несезона»: в зверинце под Харьковом обнаружили истощенных животных (ФОТО)

7 фев 2020, 13:04
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Животных под Харьковом морили голодом. Диких животных содержали на территории частной базы отдыха в плохих условиях. Владельцы зверей кормили их раз в неделю из-за того, что сейчас несезон и денег зверинец не приносит.

Животных содержали в вольерах с цементным полом. Из-за голода и ненадлежащих условий содержания они были истощены. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Сурков на своей странице в Facebook.

По ее словам, в зверинце находятся пять медведей, два из них — гималайские, два льва, одинокие тигр и пантера. Также на территории заповедника обнаружили двух пеликанов. В вольере, где они содержались, был пустой бассейн и наполовину пустое ведро с протухшей водой.

В зверинце под Харьковом диких животных морили голодом. Фото: Марина Суркова

В зверинце под Харьковом диких животных морили голодом. Фото: Марина Суркова

Кроме того, в загоне без сена были бараны. На территории зверинца также удерживались куропатки и фазаны.

В зверинце под Харьковом диких животных морили голодом. Фото: Марина Суркова

Руководство базы признало, что не кормило животных, потому что сейчас несезон и они не приносят прибыли, а денег на их содержание нет. Также владельцы животных согласились добровольно отдать зверей зоозащитникам.

Напомним, 30 животных погибло в новогоднюю ночь во время пожара в зоопарке немецкого города Крефельд. Спастись удалось лишь гориллам — они смогли укрыться в безопасном месте. Пожар произошел из-за новогоднего фейерверка.


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