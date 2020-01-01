Новости Германии: при пожаре в зоопарке погибли десятки обезьян, фото — dpa

https://racurs.ua/n131531-pri-pojare-v-nemeckom-zooparke-pogibli-desyatki-obezyan-video.html

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30 животных погибло в новогоднюю ночь во время пожара в зоопарке немецкого города Крефельд. Спастись удалось лишь гориллам — они смогли укрыться в безопасном месте. Пожар произошел из-за новогоднего фейерверка.

По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за запуска китайского фонарика. Возможные виновники добровольно пришли в полицию.

В огне погибли несколько редких видов обезьян. Возгорание произошло сразу после полуночи. Погибли по меньшей мере пять орангутангов, две гориллы, один шимпанзе, а также золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки, крыланы и птицы.

Двух шимпанзе удалось спасти, сообщает DW. На пресс-конференции следователь местной полиции Герд Хоппманн рассказал, что причиной пожара мог стать запущен в небо китайский фонарик, который попал на крышу вольера.

С 2009 года в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия такие фонари запускать запрещено. Они считаются огнеопасными и могут пролетать до нескольких километров. Однако очевидцы рассказали полиции, что видели, как такие фонарики запускали поблизости от зоопарка.

Следствие обратилось к предполагаемым виновникам пожара с призывом самым явиться в полицию и через некоторое время к полицейским обратились сразу несколько человек. У них взяли показания, которые теперь полиция будет проверять.

Зоопарк в Крефельде ежегодно посещают более 400 тыс. человек. Там удерживают около 1 тыс. животных и около 200 различных их видов.

Один из крупнейших пожаров на территории зоопарков в Германии произошел в ноябре 2010 года в Карлсруэ. Тогда погибли 26 животных, в том числе альпаки, карликовые козы и пони.