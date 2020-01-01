Новини Німеччини: на пожежі в зоопарку загинули десятки мавп, фото — dpa

https://racurs.ua/ua/n131531-na-pojeji-v-nimeckomu-zooparku-zagynuly-desyatky-mavp-video.html

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30 тварин загинуло у новорічну ніч під час пожежі у зоопарку німецького міста Крефельд. Врятуватися вдалося лише горилам — вони змогли сховатися в безпечному місці. Пожежа сталася через новорічний феєрверк.

За попередніми даними, вогонь міг спалахнути через запуск китайського ліхтарика. Можливі винуватці добровільно прийшли в поліцію.

У вогні загинули кілька рідкісних видів мавп. Займання сталося відразу після півночі. Загинули щонайменше п’ять орангутангів, дві горили, один шимпанзе, а також золотисті левові тамарини, карликові ігрунки, крилани і птахи.

Двох шимпанзе вдалося врятувати, повідомляє DW. На прес-конференції слідчий місцевої поліції Герд Хоппманн розповів, що причиною пожежі міг стати запущений в небо китайський ліхтарик, який потрапив на дах вольєру.

З 2009 в німецькій землі Північний Рейн — Вестфалія такі ліхтарі запускати заборонено. Вони вважаються вогненебезпечними і можуть пролітати до декількох кілометрів. Однак очевидці розповіли поліції, що бачили, як такі ліхтарики запускали поблизу від зоопарку.

Слідство звернулося до ймовірних винуватців пожежі із закликом самим з’явитися в поліцію і через деякий час до поліцейських звернулися відразу декілька чоловік. У них взяли свідчення, які тепер поліція буде перевіряти.

Зоопарк в Крефельді щорічно відвідують понад 400 тис. чоловік. Там утримують приблизно 1 тис. тварин і майже 200 різних їх видів.

Одна з найбільших пожеж на території зоопарків в Німеччині сталася в листопаді 2010 року в Карлсруе. Тоді загинули 26 тварин, в тому числі альпаки, карликові кози і поні.