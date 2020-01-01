Трамп почав 2020 рік розмовами про Зеленського та Україну, фото — "Голос Америки"

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Ракурс

З Україною на вустах розпочав 2020 рік президент США Дональд Трамп. Перед новорічною вечіркою у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді господар Білого дому заявив про корупцію в Україні, але похвалив при цьому свого колегу Володимира Зеленського і згадав їхню скандальну липневу телефонну розмову.

Трампа запитали про перспективи імпічменту і він поволі перейшов до стосунків США з Києвом. Розмову із Зеленським він назвав «ідеальною й абсолютно відповідною», а самого українського президента Трамп назвав «дуже добрим чоловіком» і «дуже добрим президентом».

Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через корупцію. У них надзвичайно велика корупція, — передає слова Трампа The New YorkTimes.

Він вкотре порекомендував американцям прочитати розшифрування своєї липневої розмови із Зеленським та розпитати українського колегу про неї.

Президент України голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву, він багато разів казав, що не було тиску. Міністр закордонних справ України заявив, що не було жодного тиску, — заявив Трамп.

Трамп також закликав Європу і НАТО більше допомагати Україні.

Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші Україні? Чому лише Сполучені Штати? Ці країни повинні вкладати кошти і в бюджет НАТО, вони також повинні більше давати Україні, — сказав президент.

Нагадаємо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти.

Справа імпічменту почала розглядатися після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування проти Байдена-молодшого.