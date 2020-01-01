Трамп начал 2020 год разговорами о Зеленском и Украине, фото — "Голос Америки"

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С Украины на устах начал 2020 год президент США Дональд Трамп. Перед новогодней вечеринкой в ​​своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде хозяин Белого дома заявил о коррупции в Украине, но похвалил при этом своего коллегу Владимира Зеленского и вспомнил их скандальный июльский телефонный разговор.

Трампа спросили о перспективах импичмента и он постепенно перешел к отношениям США с Киевом. Разговор с Зеленским он назвал «идеальным и абсолютно соответствующим», а самого украинского президента Трамп назвал «очень хорошим человеком» и «очень хорошим президентом».

Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени его избрали президентом из-за коррупции. У них очень большая коррупция, — передает слова Трампа The New York Times.

Он в очередной раз порекомендовал американцам прочитать расшифровку своего июльского разговора с Зеленским и расспросить украинского коллегу о нем.

Президент Украины громко и четко заявил, и я ценю его заявление, он много раз говорил, что не было давления. Министр иностранных дел Украины заявил, что не было никакого давления, — заявил Трамп.

Трамп также призвал Европу и НАТО больше помогать Украине.

Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги Украине? Почему только Соединенные Штаты? Эти страны должны вкладывать средства и в бюджет НАТО, они также должны больше давать Украине, — сказал президент.

Напомним, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.

Дело импичмента начало рассматриваться после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании относительно компании Burisma, где работал Хантер Байден — сын потенциального главного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США напрямую связывал оказание помощи Украине с началом расследования против Байдена-младшего.