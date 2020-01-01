Быстро научили: в России из-за допинга дисквалифицировали велосипедиста-перебежчика из Крыма, фото - sevcsp.ru

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Ракурс

Бывший чемпион Украины попался на употреблении допинга в России. Велосипедист Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония.

Об этом накануне Нового года сообщило в официальном релизе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Попов — выходец из Крыма, он был чемпионом Украины по кросс-кантри, мастером спорта по маунтинбайку. Сейчас он тренируется в государственной казенном учреждении города Севастополя «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя» и выступает на российских чемпионатах.

Он стал 37-м российским спортсменом, которого наказали за употребление мельдония. Его употребление запрещено WADA с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года на допинге попались почти 300 российских спортсменов. Все они употребляли мельдоний. Впоследствии значительную часть российских и иностранных спортсменов оправдали.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года.