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Визит Помпео в Киев отменен — ​​СМИ, фото — ТАСС

Помпео отменил визит в Киев — СМИ

1 янв 2020, 20:17
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отменил визит в Киев. О решении воздержаться от поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные осведомленные источники.

На сайте Госдепа пока информация об отмене визита отсутствует. Зато говорится о том, что Помпео осуществить длительный визит в несколько стран экс-СССР, а также на Кипр. 3−7 января руководитель дипломатии США должен побывать в Киеве, Минске, Нур-Султане, Ташкенте и в Никосии.

Пока зарубежное турне Помпео переносится на неопределенный срок, утверждает НВ. К такому решению могли подтолкнуть атаки на посольство США в Багдаде, в организации которых Дональд Трамп обвинил Иран. В Тегеране в конце 2019 года и 1 января демонстранты совершили беспорядки в ответ на воздушную атаку США по части боевиков в Сирии. Пентагон сообщил, что направит в Ирак 750 морпехов.

В Украину Помпео должен был приехать 3 января, чтобы встретится с Владимиром Зеленским, своим коллегой Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Он планирует почтить память погибших на Донбассе в Михайловском соборе столицы и встретиться с элитой Украины, чтобы подискутировать относительно соблюдения прав человека, инвестиционном климате и реформах.


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