Візит Помпео до Києва скасований — ЗМІ, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n131528-pompeo-skasuvav-vizyt-u-kyyiv-zmi.html

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Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео скасував візит до Києва. Про рішення утриматися від поїздки до України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану і Кіпру повідомляють українські ЗМІ з посиланням на власні обізнані джерела.

На сайті Держдепу наразі інформація про скасування візиту відсутня. Натомість йдеться про те, що Помпео здійснити довготривалий візит до кількох країн екс-СРСР, а також на Кіпр. 3−7 січня керівник дипломатії США має побувати у Києві, Мінську, Нур-Султані, Ташкенті та в Нікосії.

Наразі зарубіжне турне Помпео переноситься на невизначений термін, стверджує НВ. До такого кроку могли спричинити атаки на посольство США у Багдаді, в організації яких Дональд Трамп звинуватив Іран. У Тегерані наприкінці 2019 року та 1 січня демонстранти вчинили безлади у відповідь на повітряну атаку США по частині бойовиків у Сирії. Пентагон повідомив, що спрямує до Іраку 750 морпіхів.

До Києва Помпео мав приїхати 3 січня, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським, своїм колегою Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком. Він планує вшанувати пам’ять загиблих на Донбасі у Михайлівському соборі столиці і зустрітися із елітою України, щоб подискутувати щодо дотримання прав людини, інвестиційного клімату та урядових реформ.