Швидко навчили: у Росії через допінг дискваліфікували велосипедиста-перебіжчика з Криму, фото — sevcsp.ru

https://racurs.ua/ua/n131529-shvydko-navchyly-u-rosiyi-cherez-doping-dyskvalifikuvaly-velosypedysta-perebijchyka-z-krymu.html

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Колишній чемпіон України попався на вживанні допінгу в Росії. Велосипедист Валентин Попов дискваліфікований на чотири роки за вживання мельдонію.

Про це напередодні Нового року повідомило в офіційному релізі Російське антидопінгове агентство (РУСАДА). Попов — виходець із Криму, він був чемпіоном України з крос-кантрі, майстром спорту з маунтинбайку. Наразі він тренується у державній казенній установі міста Севастополя «Центр спортивної підготовки збірних команд Севастополя» і виступає на російських чемпіонатах.

Він став 37-м російським спортсменом, якого покарали за вживання мельдонію. Його вживання заборонене WADA з 1 січня 2016 року. У перші місяці 2016 року на допінгу попалися майже 300 російських спортсменів. Усі вони вживали мельдоній. Згодом значну частину російських та іноземних спортсменів виправдали.

У грудні 2019 року Росію відсторонили від участі в олімпіадах та чемпіонатах світу на чотири роки.