Усика потянуло на похабные стихи во время спора с блогером-ветераном, фото — "Обозреватель"

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Ракурс

Украинский боксер Александр Усик устроил спор в соцсетях с участником АТО и владельцем Pizza Veterano Леонидом Остальцевим. Блогер в одном из интервью назвал Усика «обезьяной», боксер ответил в стихотворной форме.

Остальцев рассказывал ведущему о наиболее вопиющих случаях «нездорового» поведения представителей истеблишмента по отношению к Украине.

Нас окружают не только ломаченки, усики, портновы, богданы, ну и другие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране и не боятся называть вещи своими именами, — сказал ветеран-блогер в передаче на Youtube-канале «5 канала».

Ранее Остальцев записывал другой блог, в котором раскритиковал известных боксеров за их взгляды и высказывания. Василию Ломаченко он напомнил, что флаг, который он поднимает после побед — это тот самый флаг, с которым воевал Остальцев.

С этим флагом и за это флаг погибли по меньшей мере четыре с половиной тысячи наших военных, украинских воинов. И погибли они из-за тех, кого вы показываете и кому вы благодарите в своем Инстаграм, — заявил Остальцев и добавил, что вряд ли Ломаченко «сможет отдать жизнь за этот флаг».

Усика Остальцев поставил на второе место в антирейтинге.

Называет Крым «крымским» и до сих пор не может сказать, что он — украинский. И очень раздражается, когда журналисты продолжают ему снова и снова ставить этот вопрос, — сказал блогер.

Ответ Остальцеву Усик опубликовал в Instagram. Для этого даже прибег к стихотворной форме.

На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем, — подписал боксер свое стихотворение.

Боксер допустил в ответе много грамматических ошибок. Его текст такой (стилистика сохранена — «Ракурс»):

Пост набрал почти 33 тыс. «лайков». Стихотворение понравилось и известному российскому боксеру Бахраму Муртазалиеву.

Напомним, что украинские боксеры часто оказывались в центре скандалов, в связи с их высказываниями и постами в соцсетях.

В частности, Усик в интервью заявлял, что «Крым принадлежит тем людям, которые там живут» и избегал слов об оккупации полуострова Россией. Ломаченко же недавно выложил ролик, в котором на фоне кадров учений российских спецназовцев диктор читает стихотворение о православной вере.