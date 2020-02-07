В Турции из-за схода лавины погиб 41 человек, фото: NTV

https://racurs.ua/n133346-v-turcii-iz-za-shoda-laviny-pogib-41-chelovek-foto.html

Ракурс

При сходе лавины в провинции Ван погиб 41 человек.

Всего из-за стихии пострадало 84 человека. Об этом информирует портал NTV.

Очевидцы утверждают, что первый снежный поток накрыл микроавтобус и еще несколько транспортных средств. Второй — спасателей, работавших на месте событий.

Поисковые работы продолжаются. Все пострадавшим предоставляется медицинская помощь. На место происшествия отправили около 300 спасателей. Под снегом еще могут находиться люди. Число жертв, как утверждают специалисты, может увеличиться.

Сход лавины на территории провинции Ван зафиксирован 4 февраля. Самая мощная лавина сошла на автомобильную горную дорогу. Трасса расположена вблизи окруженного горами города Бахчесарай. Лавина снесла следовавший по дороге Ван-Бахчесарай микроавтобус. В результате транспортное средство с пассажирами упало в обрыв высотой 40 метров.