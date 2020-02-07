Подозреваемый Антоненко заявил об утаивании фактов следователем. Фото: Прямий

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Убийство Павла Шеремета продолжают расследовать. Один из подозреваемых, Андрей Антоненко, написал открытое письмо следователю Василию Бирко, в котором заявил, что следователь исказил его показания в своем ходатайстве о продлении ареста.

По словам Антоненко, он не отказывается от своих слов, но заявляет, что Бирко перекрутил эти слова и использовал их против самого подозреваемого. Письмо Антоненко опубликовано на странице Free Riff в Facebook.

Также фигурант уголовного производства об убийстве Павла Шеремета заявил, что следствие скрывает доказательства его невиновности. Антоненко отметил, что адвокатам не дают возможности ознакомиться с документами и экспертизами, которые обещают предоставить больше месяца, а также не проводят официальное экспертное измерение его роста. По мнению подозреваемого, сотрудничество со следствием возможно только после того, как следователи устранят нарушения закона со своей стороны.

Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному делу в ИВС (изоляторе временного содержания — ред.), — отметил Антоненко.

До того момента он отказался отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины.

Напомним, подозреваемого в организации убийства Шеремета Андрея Антоненко суд оставил в СИЗО до 3 апреля.

Как известно, по делу об убийстве проходят военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко.