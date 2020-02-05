Дело Шеремета: подозреваемого Антоненко оставили в СИЗО, фото — Цензор.НЕТ

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Ракурс

Подозреваемого в организации убийства Шеремета Андрея Антоненко суд оставил в СИЗО. Печерский райсуд Киева в среду, 5 февраля, проводил заседание относительно продления меры пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста.

Срок действия содержания Антоненко под стражей истекал 8 февраля. Сегодня суд продлил его до 3 апреля.

Сегодня в суде виступал свидетель — певец Александр Положинский. Несколько человек поручались за Антоненко. Его адвокаты заявили отвод судье Виталию Писанцу, который ранее рассматривал и ходатайство о продлении ареста Юлии Кузьменко. Отвод Писанцу также объявляли и адвокаты Яны Дугарь.

В начале февраля Офис генерального прокурора продлил срок следствия по делу Шеремета до четырех месяцев, хотя детективы просили продлить этот срок до июня 2020 года, то есть до шести месяцев.

Ранее «Ракурс» сообщал, что 30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял, что собранного на данный момент объема доказательств недостаточно, чтобы направить обвинительный акт в суд.

Напомним, что по делу об убийстве пока проходят военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко.

Кузьменко вчера также оставили под стражей, а Дугарь ранее смягчили меру пресечения на ночной домашний арест. Следствие считает, что организатором убийства Шеремета был Антоненко. Он якобы решил создать организованную вооруженную группировку, чтобы совершить убийство журналиста.