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Ракурс
Справа Шеремета: підозрюваного Антоненка залишили в СІЗО, фото — Цензор.НЕТ

Підозрюваного в організації вбивства Шеремета Антоненка залишили в СІЗО

5 лют 2020, 17:55
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Підозрюваного в організації вбивства Шеремета Андрія Антоненка залишили в СІЗО. Печерський районний суд Києва у середу, 5 лютого, проводив засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у справі про вбивство журналіста.

Термін дії тримання Антоненка під вартою спливав 8 лютого. Сьогодні суд продовжив його до 3 квітня.

Сьогодні у суді виступав свідок — співак Олександр Положинський. Декілька осіб поручалися за Антоненка. Його адвокати заявили відвід судді Віталію Писанцю, який раніше розглядав й клопотання щодо продовження арешту Юлії Кузьменко. Відвід Писанцю також оголошували й адвокати Яни Дугарь.

На початку тижня Офіс генерального прокурора продовжив строк слідства у справі Шеремета до чотирьох місяців, хоча детективи просили продовжити цей термін до червня 2020 року, тобто до шести місяців.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 30 січня генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв, що зібраного на цей момент обсягу доказів недостатньо, щоб спрямувати обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, що у справі про вбивство наразі проходять військова медсестра Яна Дугарь, дитячий хірург в «Охматдиті» Юлія Кузьменко, музикант і доброволець Андрій Антоненко.

Вчора Кузьменко залишили під вартою до 3 квітня, а Дугарь у січні пом’якшили запобіжний захід на нічний домашній арешт. Слідство вважає, що організатором убивства Шеремета був Антоненко. Начебто «захопившись радикальними націоналістичними ідеями, він вирішив створити організоване збройне угруповання, щоб вчинити вбивство журналіста».

Антоненко, за версією слідства, долучив до групи Кузьменко та Дугарь. Остання нібито «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину. Кузьменко, за версію слідства, безпосередньо закладала вибухівку під автівку.

Джерело: Ракурс


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