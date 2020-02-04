Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою до 3 квітня, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n133150-sprava-sheremeta-sud-zalyshyv-kuzmenko-pid-areshtom-do-3-kvitnya.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва залишив під арештом одну із підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Клопотання прокурора Сергія Зузака суддя Віталій Писанець задовільнив і залишив Кузьменко під вартою до 3 квітня. Це рішення можуть оскаржити впродовж п’яти днів.

Учора суд залишив без зміни арешт для Кузьменко. Адвокати просили змінити запобіжний із тримання під вартою на нічний домашній арешт, а також обов’язки у виді конфіскації закордонного паспорта та обмеження пересування по Києву і області.

Вчора допитали свідків, а Кузьменко знову наголосила, що не брала участі у вбивстві Шеремета і дізналася про вбивство зі ЗМІ.

Сьогодні у Печерському суді триватимуть засідання щодо двох інших фігурантів Яни Дугарь і Андрія Антоненка. Музикант Антоненко перебуває у СІЗО, а Дугарь в січні пом’якшили запобіжний захід і перевели під домашній арешт.

Нагадаємо, що у справі про вбивство наразі проходять військова медсестра Яна Дугарь, дитячий хірург в «Охматдиті» Юлія Кузьменко, музикант і доброволець Андрій Антоненко.

Слідство вважає, що організатором убивства Шеремета був Антоненко. Начебто «захопившись радикальними націоналістичними ідеями, він вирішив створити організоване збройне угруповання, щоб вчинити вбивство журналіста».

Антоненко, за версією слідства, долучив до групи Кузьменко та Дугарь. Остання нібито «проводила розвідку» біля будинку Шеремета, а Кузьменко, за версію слідства, безпосередньо закладала вибухівку під автівку. Шеремет загинув 20 липня 2016 року о 7.45 у центрі Києва. Вибухнула його машина.

Учора «Ракурс» повідомляв, що досудове слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета триватиме до квітня 2020 року.