Дело Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей до 3 апреля, фото — Цензор

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Ракурс

Печерский райсуд Киева оставил под арестом одну из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ходатайство прокурора Сергея Зузака судья Виталий Писанец удовлетворил и оставил Кузьменко под стражей до 3 апреля. Это решение могут обжаловать в течение пяти дней.

Вчера суд оставил без изменения арест Кузьменко. Адвокаты просили изменить арест на ночной домашний арест, а также обязанности в виде конфискации загранпаспорта и ограничения передвижения по Киеву и области.

Вчера допросили свидетелей, а Кузьменко снова подчеркнула, что не участвовала в убийстве Шеремета и узнала об убийстве со СМИ.

Сегодня в Печерском суде будут продолжаться заседания еще по двум фигурантам — Яне Дугарь и Андрею Антоненко. Музыкант Антоненко находится в СИЗО, а Дугарь в январе смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест.

Следствие считает, что организатором убийства Шеремета был Антоненко. Он якобы «увлекся радикальными националистическими идеями и решил создать организованную вооруженную группировку, чтобы совершить убийство журналиста».

Антоненко, по версии следствия, включил в группу Кузьменко и Дугарь. Последняя якобы «проводила разведку» возле дома Шеремета, а Кузьменко, по версии следствия, непосредственно закладывала взрывчатку под машину. Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева. Взорвалась его машина.

Вчера «Ракурс» сообщал, что досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлится до апреля 2020 года.