Дело Шеремета: Кузьменко снова оставили под арестом, фото - Депо

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В Печерском районном суде Киева 3 февраля состоялось заседание, на котором рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.

Суд оставил без изменения арест для Кузьменко. Это решение с негодованием восприняли присутствующие в зале заседаний, а также активисты под зданием Печерского райсуда.

Адвокаты просили изменить меру с содержания под стражей на ночной домашний арест, а также обязанности в виде конфискации загранпаспорта и ограничения передвижения по Киеву и области.

Сегодня допросили свидетелей, а Кузьменко снова подчеркнула, что не участвовала в убийстве Шеремета и узнала об убийстве со СМИ.

Напомним, что по делу об убийстве проходят военная медсестра Яна Дугар, детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко.

Сейчас по итогам рассмотрения апелляционных жалоб Кузьменко и Антоненко оставили под стражей, а Дугарь смягчили меру пресечения на ночной домашний арест.

Следствие считает, что организатором убийства Шеремета был Антоненко. Он якобы включил в группу Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Последняя якобы «проводила разведку» возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления. Кузьменко же, по версии следствия, непосредственно закладывала взрывчатку под машину.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева. Взорвалась его машина.