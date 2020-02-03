Убийство Шеремета: защита Кузьменко заявила в суде о некомпетентности эксперта

Юлия Кузьменко. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n133104-ubiystvo-sheremeta-zaschita-kuzmenko-zayavila-v-sude-o-nekompetentnosti-eksperta.html

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Убийство Павла Шеремета является одним из самых резонансных уголовных дел в Украине. Сегодня Печерский суд Киева рассматривает ходатайство защиты Юлии Кузьменко, которую подозревают в организации убийства Шеремета. Защита просит суд изменить меру пресечения для подзащитной, аргументируя это тем, что обвинение построено лишь на одном доказательстве.

Прокуратура со своей стороны подала встречное ходатайство о продлении меры пресечения для подозреваемой, сообщает Insider.

По мнению адвоката Кузьменко, все обвинение построено лишь на выводах эксперта, компетенция которого у него вызывает сомнение. Адвокат заявил, что судебную экспертизу имеют право проводить лишь аттестованные судебные эксперты, которые имеют необходимую квалификацию и подготовку в рассматриваемом вопросе.

Защита утверждает, что эксперт, на выводах которого основывается обвинение, не аккредитирован в Украине и является профессором гуманитарных наук, доктором философии в отрасли механики.

Также адвокат отметил, что у подзащитной есть алиби. Согласно показаниям свидетелей, до 9.00 20 января 2016 года Кузьменко находилась дома.

Как известно, по версии обвинения Кузьменко заложила взрывчатку в автомобиль, на котором ездил Шеремет. Женщина была опознана по походке.