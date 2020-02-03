Вбивство Шеремета: захист Кузьменко заявив у суді про некомпетентність експерта

Юлія Кузьменко. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n133104-vbyvstvo-sheremeta-zahyst-kuzmenko-zayavyv-u-sudi-pro-nekompetentnist-eksperta.html

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Вбивство Павла Шеремета є однією із найбільш резонансних кримінальних справ в Україні. Сьогодні Печерський суд Києва розглядає клопотання захисту Юлії Кузьменко, яку підозрюють в організації вбивства Шеремета. Захист просить суд змінити запобіжний захід для підзахисної, аргументуючи це тим, що обвинувачення побудоване лише на одному доказі.

Прокуратура зі свого боку подала зустрічне клопотання про продовження запобіжного заходу для підозрюваної, повідомляє Insider.

На думку адвоката Кузьменко, все обвинувачення побудоване лише на висновках експерта, компетенція якого у нього викликає сумнів. Адвокат заявив, що судову експертизу мають право проводити лише атестовані судові експерти, які мають необхідну кваліфікацію і підготовку.

Захист стверджує, що експерт, на висновках якого ґрунтується обвинувачення, не акредитований в Україні і є професором гуманітарних наук, доктором філософії у галузі механіки.

Також адвокат зазначив, що у підзахисної є алібі. Згідно зі свідченнями свідків, до 9.00 20 січня 2016 року Кузьменко знаходилася вдома.

Як відомо, за версією звинувачення Кузьменко заклала вибухівку в автомобіль, на якому їздив Шеремет. Жінка була визначена за ходою.