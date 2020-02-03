Розмитнення авто: Митна служба запровадила онлайн-сервіс для ввезення машин, фото — volodymyrets.city

https://racurs.ua/ua/n133103-mytna-slujba-vidkryla-onlayn-servis-rozmytnennya-avto.html

Ракурс

Автомобіль в Україні можна відтепер самостійно розмитнити. Державна митна служба відкрила на своєму сайті розділ, за допомогою якого можна самостійно задекларувати ввезений з-за кордону автомобіль.

Митники відкрили розділ «Ввезення легкового автомобіля» у «Єдиному вікні для міжнародної торгівлі».

У цьому розділі можна самостійно подати декларацію про імпортоване авто, а згодом відстежувати статус цієї операції.

Митна карта про реєстрацію авто (відмова в розмитненні) клієнту надійде в електронному вигляді.

Перед ввезенням авто в Україну громадянин подає попередню митну декларацію, вносить на рахунок відповідної митниці грошову заставу в сумі митних платежів. Після ввезення автомобіля на митну територію України громадянин у визначений термін повинен доставити його в зону митного контролю та подати додаткову митну декларацію. При необхідності (зміна курсу валют, митної вартості товару) необхідно доплатити кошти.

Декларації обробляються працівниками митниці в порядку загальної черги. Якщо декларацію не встигнуть обробити протягом поточної доби, то може змінитися курс валюти, і вона не буде прийнята. Тому в разі, якщо вона не з’явиться до кінця доби в розділі «Мої декларації», її необхідно буде переподати наступного дня.

Нагадаємо, що Рада відтермінувала штрафи для євробляхерів за нерозмитнені авто. У листопаді 2019 року запрацював калькулятор для розрахунку вартості розмитнення євроблях.