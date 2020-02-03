«Укрзалізниця» запустила послугу доставки багажу до поїзда. Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n133102-ne-nadirvit-spynu-ukrzaliznycya-zapustyla-novu-poslugu.html

Ракурс

«Укрзалізниця» запускає послугу доставки ручної поклажі. Тепер пасажири, у яких є проїзний документ, можуть замовити у компанії послугу і кур'єр доставить багаж або від вокзалу до вокзалу, або від дверей до дверей.

Вартість першого варіанту доставки — 200 грн. У такому випадку кур'єр забере багаж на вокзалі, принесе його в поїзд і після прибуття до пункту призначення знову принесе його на вокзал. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Другий варіант передбачає, що багаж заберуть у вас за адресою і привезуть його також за вказаною адресою. Вартість послуги складе 350 грн. Допускається до перевезення ручна поклажа вагою до 36 кг включно.

Оплата здійснюється на вокзалі не пізніше, ніж за дві години до відправлення. Багаж потрібно передати кур'єру максимум за годину до відправлення поїзда. Компанія приймає для перевезення валізи, сумки, рюкзаки та речі. Якщо ж потрібно замовити послугу адресної доставки, то робити це потрібно мінімум за добу до відправлення.

Механізм надання послуги будуть відпрацьовувати на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський та в поїздах № 79/80 Дніпро — Київ — Дніпро, № 92/91 Львів — Київ — Львів, № 63/64 Харків — Київ — Харків.

В «Укрзалізниці» додали, що така послуга буде особливо актуальною для для сімей з дітьми, людей похилого віку, які подорожують самостійно, а також для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше німецький залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив, що буде надавати «Укрзалізниці» консультативні послуги, щоб допомогти «вирішити ряд підприємницьких та технічних питань».