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Поїзд «Укрзалізниці», фото: телеканал «Прямий»

У Deutsche Bahn спростовують, що отримали в управління «Укрзалізницю»

23 січ 2020, 15:01
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У німецького залізничного оператора Deutsche Bahn спростовують нещодавню заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про передачу їм в управління на десятирічний термін «Укрзалізниці».

Про це заявив представник прес-служби компанії Керстін Екштайн, повідомляє ZN.UA.

У Deutsche Bahn зазначають, що лише будуть надавати «Укрзалізниці» консультативні послуги, щоб допомогти «вирішити ряд підприємницьких і технічних питань».

Ці послуги надаватиме компанія DB Engineering & Consulting, яка входить в Deutsche Bahn, — наголосив Екштайн.

Про передачу «Укрзалізниці» в управління Deutsche Bahn Гончарук заявив сьогодні під час свого виступу в Давосі (Швейцарія), де відбувається Всесвітній економічний форум.

Гончарук запевнив, що хоча сторони ще домовлятимуться щодо деталей та умов передачі «Укрзалізниці», відповідне політичне рішення вже ухвалене.

Нагадаємо, 22 січня Мінінфраструктури України та Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю.


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