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Ракурс
Підписання «Меморандуму про взаєморозуміння». Фото: Telegram

Україна підписала меморандум про співпрацю з найбільшим німецьким залізничним оператором

22 січ 2020, 20:02
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Всесвітній економічний форум в Давосі став місцем підписання «Меморандуму про взаєморозуміння» між Міністерством інфраструктури України і найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Гончарук зазначив, що підписання даного меморандуму є логічним продовженням плану реструктуризації «Укрзалізниці», який був анонсований президентом України Володимиром Зеленським у вересні 2019 року.

Прем'єр-міністр висловив сподівання, що досвід Deutsche Bahn дозволить істотно підвищити ефективність і якість залізничних перевезень в Україні.

Гончарук уточнив, що минулого тижня український уряд проводив зустріч із керівництвом Deutsche Bahn у Києві, в результаті якої було досягнуто взаєморозуміння того, що Україна повністю залишить за собою контроль над «Укрзалізницею», а фахівці Deutsche Bahn працюватимуть над реформуванням підприємства.

Гончарук підкреслив, що у даному випадку ні про який продаж або оренду «Укрзалізниці» мови бути не може, так як дане підприємство є стратегічно важливим для України.

Джерело: Ракурс


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