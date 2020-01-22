Підписання «Меморандуму про взаєморозуміння». Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n132495-ukrayina-pidpysala-memorandum-pro-spivpracu-z-naybilshym-nimeckym-zaliznychnym-operatorom.html

Ракурс

Всесвітній економічний форум в Давосі став місцем підписання «Меморандуму про взаєморозуміння» між Міністерством інфраструктури України і найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Гончарук зазначив, що підписання даного меморандуму є логічним продовженням плану реструктуризації «Укрзалізниці», який був анонсований президентом України Володимиром Зеленським у вересні 2019 року.

Прем'єр-міністр висловив сподівання, що досвід Deutsche Bahn дозволить істотно підвищити ефективність і якість залізничних перевезень в Україні.

Гончарук уточнив, що минулого тижня український уряд проводив зустріч із керівництвом Deutsche Bahn у Києві, в результаті якої було досягнуто взаєморозуміння того, що Україна повністю залишить за собою контроль над «Укрзалізницею», а фахівці Deutsche Bahn працюватимуть над реформуванням підприємства.

Гончарук підкреслив, що у даному випадку ні про який продаж або оренду «Укрзалізниці» мови бути не може, так як дане підприємство є стратегічно важливим для України.