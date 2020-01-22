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У Харкові знову може з’явитися проспект Жукова, фото: «Вікіпедія»

Проспект Жукова може повернутися до Харкова: міськрада знову розглядатиме перейменування

22 січ 2020, 19:58
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Харківська міська рада знову розглядатиме резонансне питання про перейменування проспекту Петра Григоренка та повернення йому назви на честь радянського маршала Жукова.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Харкова Геннадія Кернеса від 20 січня, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Згідно з розпорядженням Кернеса, відділ з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища повинен підготувати проект відповідного подання й інформаційну довідку про Жукова, а також узагальнити зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення. Департамент житлового господарства міськради і адміністрації Немишлянська і Слобідського районів Харкова мають підготувати розрахунки і кошторис витрат, пов’язаних зі зміною назви цього проспекту.

Контроль за виконанням розпорядження Кернеса покладено на його першого заступника Ігоря Терехова.

Проспект Жукова у Харкові на проспект Григоренка було перейменовано у 2016 році в межах декомунізації. В червні цього року Харківська міська рада повернула проспектові попередню назву. Це рішення було оскаржене в Харківському окружному адмінсуді, який 5 вересня визнав його незаконним.

Харківська міськрада подала апеляцію, однак 8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду попередньої інстанції.

19 листопада Харківська міськрада оголосила про проведення у формі електронної консультації громадського обговорення з питання перейменування цього проспекту. Через місяць було опубліковано його результати, які свідчили, що ініціативу щодо повернення проспекту Жукова підтримують 67% учасників відповідного голосування.

Нагадаємо, 2 червня у Харкові повалили пам’ятник Жукову. У липні Кернес повідомив про відновлення цього пам’ятника.


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