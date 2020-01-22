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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: culturemeter.od.ua

«Мені важко пояснити своїм дітям, чому я не з ними вдома»: Зеленський у Давосі поскаржився на надмірну зайнятість

22 січ 2020, 19:15
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Президент України Володимир Зеленський під час свого сьогоднішнього виступу на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі (Швейцарія) поскаржився на надмірну зайнятість, яка супроводжує посаду глави держави.

Так, він нагадав, що на посаді президента перебуває вже 248 днів.

Ви розумієте, яка це складна професія, тому що я точно знаю, скільки днів я працюю, — наголосив Зеленський.

Він додав, що за цей період «дуже мало часу витратив на свою сім’ю».

Тому щодня на посту президента я маю давати якийсь важливий результат для країни, щоб хоча б це пояснити своїм дітям, чому я не вдома, — наголосив Зеленський.

У президента є двоє дітей — дочка Олександра, 2004 року народження, та семирічний син Кирило.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої промови в Давосі Зеленський закликав інвесторів вкладати гроші в «недоінвестовану та недолюблену» Україну.

Джерело: Ракурс


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