Владимир Зеленский, фото: culturemeter.od.ua

https://racurs.ua/n132493-mne-trudno-obyasnit-svoim-detyam-pochemu-ya-ne-s-nimi-doma-zelenskiy-v-davose-pojalovalsya.html

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего сегодняшнего выступления на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) пожаловался на чрезмерную занятость, которая сопровождает пост главы государства.

Так, он напомнил, что на посту президента находится уже 248 дней.

Вы понимаете, какая это сложная профессия, потому что я точно знаю, сколько дней я работаю, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что за этот период «очень мало времени потратил на свою семью».

Поэтому каждый день на посту президента я должен давать какой-то важный результат для страны, чтобы хотя бы это объяснить своим детям, почему я не дома, — подчеркнул Зеленский.

У президента есть двое детей — дочь Александра, 2004 года рождения, и семилетний сын Кирилл.

Напомним, во время сегодняшней речи в Давосе Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в «недоинвестированную и недолюбленную» Украину.