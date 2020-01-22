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Владимир Зеленский, фото: culturemeter.od.ua
«Мне трудно объяснить своим детям, почему я не с ними дома»: Зеленский в Давосе пожаловался на чрезмерную занятостьhttps://racurs.ua/n132493-mne-trudno-obyasnit-svoim-detyam-pochemu-ya-ne-s-nimi-doma-zelenskiy-v-davose-pojalovalsya.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего сегодняшнего выступления на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) пожаловался на чрезмерную занятость, которая сопровождает пост главы государства.
Так, он напомнил, что на посту президента находится уже 248 дней.
Вы понимаете, какая это сложная профессия, потому что я точно знаю, сколько дней я работаю, — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что за этот период «очень мало времени потратил на свою семью».
Поэтому каждый день на посту президента я должен давать какой-то важный результат для страны, чтобы хотя бы это объяснить своим детям, почему я не дома, — подчеркнул Зеленский.
У президента есть двое детей — дочь Александра, 2004 года рождения, и семилетний сын Кирилл.
Напомним, во время сегодняшней речи в Давосе Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в «недоинвестированную и недолюбленную» Украину.
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