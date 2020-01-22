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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: culturemeter.od.ua

«Мне трудно объяснить своим детям, почему я не с ними дома»: Зеленский в Давосе пожаловался на чрезмерную занятость

22 янв 2020, 19:15
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего сегодняшнего выступления на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) пожаловался на чрезмерную занятость, которая сопровождает пост главы государства.

Так, он напомнил, что на посту президента находится уже 248 дней.

Вы понимаете, какая это сложная профессия, потому что я точно знаю, сколько дней я работаю, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что за этот период «очень мало времени потратил на свою семью».

Поэтому каждый день на посту президента я должен давать какой-то важный результат для страны, чтобы хотя бы это объяснить своим детям, почему я не дома, — подчеркнул Зеленский.

У президента есть двое детей — дочь Александра, 2004 года рождения, и семилетний сын Кирилл.

Напомним, во время сегодняшней речи в Давосе Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в «недоинвестированную и недолюбленную» Украину.

Источник: Ракурс


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