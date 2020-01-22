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Ракурс
Мальчик лишил своих отца и мать родительских прав. Фото: Я – родитель

Суд лишил отца и мать родительских прав, удовлетворив иск их 15-летнего сына

22 янв 2020, 18:51
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Полонский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск 15-летнего мальчика, который подал иск о лишении своих отца и матери родительских прав.

Суд также обязал отца и мать ежемесячно выплачивать на содержание сына алименты в размере 50% прожиточного минимума. Алименты будут выплачиваться до достижения парнем совершеннолетия, сообщает «Судебная власть Украины».

Мальчик сообщил, что с самого рождения живет у бабушки с дедушкой, а родители никогда не заботились и не обеспечивали его. Кроме того, отец и мать злоупотребляют алкоголем и своим поведением позорят сына.

Бабушка заявителя также во время судебного заседания попросила суд лишить ее сына и невестку родительских прав. Женщина заявила, что родители самоустранились от воспитания сына, не оказывают материальной помощи, а внук стыдится родителей-алкоголиков.

Доводы заявителя были убедительными и суд полностью удовлетворил его иск.

Источник: Ракурс


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