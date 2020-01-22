Суд позбавив батька та матір батьківських прав, задовольнивши позов їхнього 15-річного сина

Хлопчик позбавив своїх батька і матір батьківських прав. Фото: Я - батько

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Полонський районний суд Хмельницької області задовольнив позов 15-річного хлопчика, який подав позов про позбавлення своїх батька і матері батьківських прав.

Суд також зобов’язав батька і матір щомісяця виплачувати на утримання сина аліменти у розмірі 50% прожиткового мінімуму. Аліменти будуть виплачуватися до досягнення хлопцем повноліття, повідомляє «Судова влада України».

Хлопчик повідомив, що з самого народження живе у бабусі і дідуся, а батьки ніколи не вважали за потрібне піклуватися про нього, та не забезпечували його матеріально. Крім того, батько і мати зловживають алкоголем і своєю поведінкою ганьблять сина.

Бабуся заявника під час судового засідання також попросила суд позбавити її сина і невістку батьківських прав. Жінка заявила, що батьки самоусунулися від виховання сина, не надають матеріальної допомоги, а онук соромиться батьків-алкоголіків.

Доводи заявника були переконливими і суд повністю задовольнив його позов.