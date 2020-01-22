«Сегодня мы недоинвестированны и недолюблены»: Зеленский выступил в Давосе

Владимир Зеленский в Давосе, фото: «Радио Свобода»

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Во время своего выступления он пытался заинтересовать инвесторов вкладывать деньги в Украину.

В частности, Зеленский в Давосе пообещал «налоговые каникулы» инвесторам — освобождение на пятилетний срок от уплаты налога на прибыль, а также анонсировал введение должности «менеджера по инвестициям», с которым инвестор может заключить договор и получать от него помощь в режиме 24/7 на семи языках.

Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом (исполнительным директором интернет-компании Excite — ред.), который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов, — подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса.

Для нас этот вопрос собственного выживания, а для вас — стабильность в регионе, а следовательно — и в Европе в целом, — подчеркнул Зеленский.

Сегодня мы недоинвестированны и недолюблены, — считает президент.

В Давосе Зеленский также коснулся вопроса евроинтеграции Украины. По его словам, поскольку один из членов ЕС (Великобритания) осуществляет Exit из ЕС, то Украине «пора нажать Enter».

Также Зеленский коснулся вопроса войны и аннексии части украинской территории Россией. Он подчеркнул, что Украине недостаточно озабоченности мировой общественности по этому поводу.

Стоит отметить, что некоторые из пользователей соцсетей уже критически отреагировали на речь президента.

Напомним, в Зеленского в Давосе также запланированы встречи с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.