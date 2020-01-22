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Ракурс
Володимир Зеленський у Давосі, фото: «Радіо Свобода»

«Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені»: Зеленський виступив у Давосі

22 січ 2020, 18:43
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Президент України Володимир Зеленський виступив на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі (Швейцарія).

Під час свого виступу він намагався зацікавити інвесторів вкладати гроші в Україну.

Зокрема, Зеленський у Давосі пообіцяв «податкові канікули» інвесторам — звільнення на п’ятирічний термін від сплати податку на прибуток, а також анонсував запровадження посади «менеджера з інвестицій», з яким інвестор може укласти договір і отримувати від нього допомогу в режимі 24/7 сімома мовами.

Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це стати Джорджом Белом (виконавчим директором інтернет-компанії Excite — ред.), який у 1999 році відмовився купити Google за мільйон доларів, — наголосив Зеленський.

Президент заявив, що Україна стає стабільним та передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу.

Для нас це питання власного виживання, а для вас — стабільність в регіоні, а отже — і в Європі в цілому, — наголосив Зеленський.

Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені, — вважає президент.

В Давосі Зеленський також торкнувся питання євроінтеграції України. За його словами, оскільки один із членів ЄС (Велика Британія) здійснює Exit з ЄС, то Україні «настав час натиснути Enter».

Також Зеленський торкнувся питання війни та анексії частини української території Росією. Він наголосив, що Україні недостатньо заклопотаності світової громадськості з цього приводу.

Варто зазначити, що деякі з користувачів соцмереж вже критично відреагували на промову президента.

Нагадаємо, у Зеленського в Давосі також заплановані зустрічі з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Джерело: Ракурс


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