Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський у Давосі: трансляція виступу, фото — Телеграм Т.Березовця

Зеленський у Давосі: трансляція виступу

22 січ 2020, 17:07
999

Президент України Володимир Зеленський 22 січня розпочав візит до Швейцарської Конфедерації. Сьогодні глава держави виступатиме на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Прес-служба Зеленського повідомила, що президент також зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Всесвітній економічний форум відкрився у Давосі 21 січня. Він зібрав під одним дахом на швейцарському гірськолижному курорті провідних бізнесменів, власників найбільших компаній, благодійників та політиків, а також знаменитостей, які разом вирішуватимуть як «покращити світ».

Вчора у Давосі виступав президент США Дональд Трамп. Він встиг заочно подискутувати із екологічною активісткою Гретою Тунберг.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Верховний суд заборонив НБУ вимагати у Коломойського повертати кредити рефінансування за його поручительством

Верховний суд відхилив касаційну скаргу НБУ на рішення судів щодо стягнення з компанії Коломойського іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування, які видавалися «ПриватБанку» до його націоналізації і за якими компанія була поручителем.

Новини України
16:37

Смертельний коронавірус шириться світом: у Росії госпіталізували пасажирку з Китаю

У Російській Федерації госпіталізували пасажирку з Китайської Народної Республіки через підозру на смертоносний коронавірус, який лютує в КНР. Точний діагноз пацієнтки наразі невідомий

Світові новини
13:02