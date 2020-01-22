Зеленський у Давосі: трансляція виступу, фото — Телеграм Т.Березовця

https://racurs.ua/ua/n132480-zelenskyy-u-davosi-translyaciya-vystupu.html

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Президент України Володимир Зеленський 22 січня розпочав візит до Швейцарської Конфедерації. Сьогодні глава держави виступатиме на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Прес-служба Зеленського повідомила, що президент також зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Всесвітній економічний форум відкрився у Давосі 21 січня. Він зібрав під одним дахом на швейцарському гірськолижному курорті провідних бізнесменів, власників найбільших компаній, благодійників та політиків, а також знаменитостей, які разом вирішуватимуть як «покращити світ».

Вчора у Давосі виступав президент США Дональд Трамп. Він встиг заочно подискутувати із екологічною активісткою Гретою Тунберг.