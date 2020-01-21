Давос 2020: все, що варто знати про 50-й Всесвітній економічний форум / Фото: колаж, Твіттер ВЕФ

https://racurs.ua/ua/n132385-davos-2020-scho-vidbuvaietsya-na-uvileynomu-ekonomichnomu-forumi-foto-video.html

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Всесвітній економічний форум (ВЕФ) цього тижня збирає під одним дахом на швейцарському гірськолижному курорті Давос провідних бізнесменів, власників найбільших компаній, благодійників та політиків, а також знаменитостей, які разом вирішуватимуть як «покращити світ».

Що таке Всесвітній економічний форум і як туди потрапити?

Форум організовують за рахунок щорічних внесків членів і партнерів Давосу. Такі внески для учасників ВЕФ варіюються від 60 тис. до 600 тис. швейцарських франків залежно від рівня доступу до заходів форуму. Видання The New York Times повідомляло, що базовий «корпоративний» пакет для глав різних компаній сягає 50 тис. франків. За наявності запрошення перепустка для учасника коштує ще 18 тис. франків. Для участі в заходах, пов’язаних з профілем своєї компанії, доведеться викласти ще близько 160 тис. франків.

Партнери Всесвітнього економічного форуму (переважно великі компанії) за участь в ексклюзивних подіях платять від 123,6 тис. дол., залежно від типу партнерства. Наприклад, близько 120 стратегічних партнерів щороку перераховують 618 тис. дол. внесків. За ці кошти вони отримують до п’яти перепусток на заходи форуму та хороші місця в залах. Безкоштовно відвідують форум ті, хто отримав запрошення. Торік ВЕФ заробив у Давосі 355 млн. дол.

До фінансової кризи 2007−2008 років відвідування Давоса вважалося благородною справою. Однак нині зростає й критика цієї події, оскільки провину за кризу частково покладають і на «глобальну еліту». У 2019 році головний редактор журналу Time Ананд Гірдіхарадас назвав Давос «сімейним возз'єднанням людей, котрі зламали сучасний світ».

Окрім цього, відвідувачі форуму мають різний рівень доступу до його заходів — те, з ким ви потиснете руку залежатиме від того, якого кольору ваш бейджик, пише ВВС. Найбільш важливі гості отримують білий значок з голограмою на ньому, що гарантує повний доступ. На іншому кінці шкали «готельний» бейджик, який не дає вам права потрапити до конференц-центру.

На Давосі збираються переважно чоловіки (лише 22% усіх учасників торік були жінками), а термін «Davos Man» стає прізвиськом заможних.

Всесвітній економічний форум також критикують за розташування, до якого багато учасників добираються приватними літаками та гелікоптерами, але директор ВЕФ наполягає на тому, що форум існує задля об'єднання світових лідерів для більшої користі. Таку думку поділяє головний економічний коментатор Financial Times Мартін Вольф: «Еліти завжди перебувають трохи поза реальністю — це їхня природа, але неможливо мати світ без них. Також важливо, щоб ці люди регулярно зустрічалися і обмінювалися думками».

Тема ювілейного Давоса

Тема зустрічі у 2020 році — «зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ». Фокус Давосу 2020 буде сконцентрований на побудові капіталізму в інтересах усіх зацікавлених сторін для боротьби з нерівністю, поділом у суспільстві і змінами клімату (окреслених Паризькою кліматичною угодою). Тобто, топ-інвестори повинні почати приділяти стільки ж уваги працівникам, клієнтам і навколишньому середовищу, скільки ж і своїм акціонерам.

Юристи з Волл-стріт також закликали до того, щоб риторика ВЕФ супроводжувалася діями, особливо з боку ключових гравців світового бізнесу. Окрім цього, очікується, що юна еко-активістка проти змін клімату і глобального потепління Гретта Тунберг зажадає, щоб ділові і політичні лідери припинили інвестиції в розвідку, видобуток і використання викопного палива. Наприклад, минулого тижня у Microsoft пообіцяли стати «вуглецево-нейтральною» корпорацією впродовж десятиліття.

ВЕФ також закликав учасників форуму використовувати транспорт з низьким вмістом вуглецю, не вживати у їжу фуа-гру та ікру. Один день ВЕФ відведений для «вегетаріанського меню і відкриття альтернативних джерел білка».

Хто відвідає Давос

Зазвичай ВЕФ залучає близько 3 тис. відвідувачів форуму, третина з яких — люди бізнесу. На форумі присутні світові лідери, ключові діячі ООН, Євросоюзу та керівники великих компаній, таких як Coca-Cola, Goldman Sachs, IBM, Blackstone Group, Alphabet, Google і JPMorgan Chase & Co. Серед гостей — фінансист-мільярдер Джордж Сорос, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, бос Facebook Марк Цукерберг, співак U2 Боно, ізраїльський історик Юваль Ной Харарі.

Загалом на форум приїде понад 2800 учасників зі 117 країн. Як пише Bloomberg, захід відвідає 119 мільярдерів із 36 держав. Їхній сукупний статок сягає майже 500 млрд. дол. Найбільше мільярдерів прилетить зі США, Індії та Росії. Цьогоріч форум відвідають скандальні російські олігархи з оточення Володимира Путіна Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг, які перебувають під американськими санкціями (торік Дерипаска форум пропустив, ймовірно, на вимогу організаторів).

Головна зірка форуму — президент США Дональд Трамп, який пропустив минулорічний захід. На форум також завітають канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, колишній віце-президент США, лауреат Нобелівської премії миру Альберт Гор, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, принц Уельський Чарльз, глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам та низка інших.

Не буде на форумі президента Франції Еммануеля Макрона, британського очільника уряду Бориса Джонсона, який готується до Brexit і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Нові дані Всесвітнього економічного форуму свідчать про те, що цьогоріч лише 239 учасників з Британії завітають в Давос — це найменший показник відвідування з 2010 року.

Хто буде від України

Напередодні стало відомо, що 22 січня форум відвідає президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, ще 17 народних депутатів фракції партії «Слуга народу» також поїдуть до Давосу. Йдеться про очільника фракції Давида Арахамію, його першого заступника Олександра Корнієнка, Євгенія Кравчука та інших.

Також на економічний форум за власним бажанням поїдуть і депутати фракції «Голос». Відомо, що в Давос летять Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, Юлія Клименко, Леся Василенко та Ярослав Железняк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що екс-президент, а нині нардеп Петро Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії, проте пізніше нібито скасував візит.

Окрім цього, у четвер, 23 січня, у швейцарському Давосі відбудеться традиційний український сніданок, який організовує фонд олігарха Віктора Пінчука.

Давос відвідає також Олег Сенцов, участь котрого анонсували в одній з дискусій ВЕФ.

Екологічні активісти проти політиків

Сотні протестувальників прибули на гірськолижний курорт Давос, щоб закликати світових лідерів активізувати дії щодо кліматичної кризи. Свій триденний марш протесту вони розпочали 20 січня. Деякі активісти вбралися у костюми коал, щоб привернути увагу до пожеж, які нині вирують в Австралії, пише пише The Guardian.

Зустрічають протестувальників до 5 тис. військовослужбовців та поліції, які охороняють гостей ексклюзивної події. На форумі також виступить 17-річна шведська еко-активістка Грета Тунберг. Нагадаємо, що у грудні Дональд Трамп порадив Тунберг «працювати над проблемою керування гнівом», після чого вона змінила підпис до свого акаунта в Twitter на «Підліток, який працює над своєю проблемою керування гнівом».