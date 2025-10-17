Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Трампом

Володимир Зеленський прибув до Білого дому, скріншот відео

Володимир Зеленський, президент України, прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Зустріч має пройти у форматі двостороннього обіду.

Раніше речниця Трампа Кароліна Левітт повідомила про його намір обговорити із Зеленським можливу зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, про яку Трамп та Путін досягнули попередньої домовленості під час телефонної розмови вчора, 16 жовтня.

Окрім того, темою розмови має стати можливість передачі Україні ракет «Томагавк».

Зеленський перед початком зустрічі із Трампом заявив, що планує обговорити кроки, які необхідні, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Навіть зараз, як ви бачите, на Близькому Сході дуже важко домогтися перемир’я. Скрізь, у кожній війні, це дуже важко. Ми цього хочемо. Путін цього не хоче, — наголосив Зеленський. — Сьогодні ми поговоримо з президентом (Трампом — ред.) про те, що нам потрібно. Ми розуміємо, що нам потрібно, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Зеленський зазначив, що готовий до зустрічі в будь-якому форматі, найважливіше — досягти миру. За його словами, зараз мова не йде про НАТО, найважливіше — це дійсно сильні гарантії безпеки:

НАТО — це найкраще, але зброя дуже важлива. Союзники на нашому боці дуже важливі. І між нами двосторонні гарантії безпеки між мною і президентом Трампом дуже важливі.

За словами Зеленського, Україна має пропозицію до США щодо дронів власного виробництва. Він також запевнив, що ракети «Томагавк» будуть запускатися лише по військових цілях.

