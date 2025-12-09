Зеленський заявив про готовність провести вибори. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву американського лідера Дональда Трампа про необхідність виборів в Україні.

Глава держави заявив, що «завжди готовий» до проведення президентських виборів. Таку він дав відповідь італійським журналістам, коли виходив із готелю в римському районі Паріолі, де зазвичай зупиняється під час візитів до Італії. Про це пише видання La Repubblica.

Я готовий завжди, — зазначив він.

Також Зеленський наголосив, що довіряє прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні і розраховує, що вона допоможе Україні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп інтерв’ю Politico заявив, що в Україні «настав час» провести вибори, бо «їх давно вже не було». Він припустив, що на цих виборах міг би перемогти чинний президент Володимир Зеленський.

Американський лідер додав, що українська влада зараз «використовує війну, щоб не проводити вибори, але український народ повинен мати таку можливість». Трамп вважає, що Україна «вже не є демократією», оскільки там давно не було виборів.

В Європейській комісії, коментуючи заяву Трампа заявили, що наступні вибори президента України відбудуться тоді, коли дозволять обставини й відповідне рішення у будь-якому разі має ухвалювати народ України.

Джерело: La Repubblica