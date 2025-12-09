Україні необхідно провести вибори — Трампhttps://racurs.ua/ua/n210770-ukrayini-neobhidno-provesty-vybory-tramp.htmlРакурс
Україні слід провести вибори.
Про це в інтерв’ю виданню Politico, опублікованому сьогодні, 9 грудня, заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє агентство «РБК-Україна».
У них давно не було виборів, — зазначив Трамп.
На думку Трампа, в Україні війну використовують, щоб не проводити вибори:
Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія.
Трамп додав, що вибори могли б і підтвердити підтримку чинного президента Володимира Зеленського:
Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але український народ повинен мати вибір.
Нагадаємо, на початку року Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав Зеленського диктатором, проте згодом він не повторював цих тверджень.
Джерело: «РБК-Україна»