Дональд Трамп, фото: Heute.at

Україні слід провести вибори.

Про це в інтерв’ю виданню Politico, опублікованому сьогодні, 9 грудня, заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє агентство «РБК-Україна».

У них давно не було виборів, — зазначив Трамп.

На думку Трампа, в Україні війну використовують, щоб не проводити вибори:

Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія.

Трамп додав, що вибори могли б і підтвердити підтримку чинного президента Володимира Зеленського:

Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але український народ повинен мати вибір.

Нагадаємо, на початку року Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав Зеленського диктатором, проте згодом він не повторював цих тверджень.

Джерело: «РБК-Україна»