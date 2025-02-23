Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев - Зеленский о соглашении с ископаемыми

https://racurs.ua/n204288-tramp-ne-navsegda-a-mir-nam-nujen-na-mnogo-let-zelenskiy.html

Ракурс

Дональд Трамп буде не назавжди, а мир нам потрібен на багато років. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конфренції 23 лютого.

Маю прагматичний підхід до наших відносин із адміністрацією США, сказав Зеленський про те, що Трамп назвав його «диктатором».

Я б не назвав ці слова президента [США] компліментам на мою адресу. Для чого ображатись? Ображався б на слово «диктатор» той, хто є диктатором. Я це сприймаю як «ну що ж зробиш, будемо якось жити з США». Дикторами ми точно не будемо, просто не цікаво. Я законно обраний президент, не через силу прийшов до влади. Мене обрали 73%. Після закінчення воєнного стану будуть вибори, — заявив президент України.

Нагадаємо, днями Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», який ризикує втратити свою країну, якщо не буде «рухатися швидко».

Також Зеленський відповів, чи готовий залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України.