Выборы в Украине пройдку уже после войны, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n189884-vyborov-ne-budet-politsily-rady-zakluchili-soglashenie-na-vremya-voyny.html

Ракурс

Політичні сили, представлені у Верховній Раді, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після завершення воєнного стану.

.

Такої домовленості було досягнуто на зустрічі у форматі «Діалогів Жана Моне» задля миру та демократії, котра відбулася 10−12 листопада на Закарпатті. Текст висновків, ухвалених під час цієї зустрічі, опублікований на сайті Ради.

Ми також дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану), — зазначається у документі.

Зазначається, що післявоєнні вибори мають бути проведені на основі чинного Виборчого кодексу, зі збереженням за основу виборчих систем національних та місцевих виборів, повернувши норми, які забезпечують змагальність кандидатів у межах одного партійного списку (як приклад — скасування обмеження у 25% від виборчої квоти, необхідних для просування кандидата у виборчому списку).

Під документом стоять підписи очільників низки політсил, зокрема:

Давида Арахамії від фракції «Слуга народу»;

Юлії Тимошенко від «Батьківщини»;

Ірини Геращенко як співголови фракції «Європейської солідарністі»;

Олександри Устінової від «Голосу» тощо.

Також учасники зустрічі погодились працювати над розробкою спеціального закону, який врегулює особливості проведення перших післявоєнних виборів.

В коментарі виданню «Українська правді» перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко підтвердив, що всі зобов’язання, які взяли на себе політсили, є у цьому документі.

Діалоги Жана Моне" 10−12 листопада були присвячені широкому колу питань, серед яких було і питання виборів, — зазначив.

Відповідаючи на запитання, чи поверталися народні обранці до теми виборів після тієї зустрічі, Корнієнко зазначив:

Про інші подібні зустрічі щодо виборів мені наразі не відомо.

Джерело: Верховна Рада, «Українська правда»