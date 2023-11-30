Суд арестовал криптоактивы экс-главы Госспецсвязи на 1,5 млн долларов

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Арестованы криптоактивы экс-главы Госспецсвязи
Суд арестовал криптоактивы экс-главы Госспецсвязи на 1,5 млн долларовhttps://racurs.ua/n189883-sud-arestoval-kriptoaktivy-eks-glavy-gosspecsvyazi-na-1-5-mln-dollarov.htmlРакурс
Суд арештував криптоактиви, які вилучили в ході обшуку в колишнього голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зазначається, що слідчий суддя ВАКС задовольнив відповідне клопотання та наклав арешт на:
- криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття — 1,2 млн дол. США);
- TRX у кількості 331 одиниць (35 дол. США);
- 6,9 біткоїнів (275 тис. дол. США).
Колишнього голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) Юрія Щиголя спільно з п’ятьма іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.
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