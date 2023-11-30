Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

HIMARS точным ударом уничтожил самый современный российский ЗРК (ВИДЕО)

30 ноя 2023, 19:57
999

Українські військові ударом з «Хаймарса» знищили російський зенітно-ракетний комплекс ТОР.


.

Відповідне відео сьогодні, 30 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Захід».

Найсучасніший російський зенітно-ракетний комплекс ТОР знищений! Ідеальна робота наших військових, які точним ударом HIMARS знищили російський ТОР, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вартість подібного російського комплексу розпочинається від 24 млн дол. США.

HIMARS не закінчиться ніколи. Очищаєм землю від непотрібу! — наголошують в ОК «Захід».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров