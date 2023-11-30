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Евросоюз согласовал новый пакет финансовой помощи Украине, фото: Martin Schulz
Страны Евросоюза согласовали пакет финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро — СМИhttps://racurs.ua/n189881-strany-evrosouza-soglasovali-paket-finansovoy-pomoschi-dlya-ukrainy-na-50-mlrd-evro-smi.htmlРакурс
Країни ЄС узгодили пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів протягом наступних чотирьох років.
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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомило видання SkyNews з посиланням на європейського комісара з питань бюджету Йоганнес Ган.
Зазначається, що уряди Євросоюзу ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету цього блоку з 27 країн після того, як Єврокомісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України.
Центральна частина — це підтримка України. Це ніхто не заперечує, навіть за обсягом", — зазначив Ган.
Джерело: SkyNews
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