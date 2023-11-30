Євросоюз погодив новий пакет фінансової допомоги Україні, фото: Martin Schulz

https://racurs.ua/ua/n189881-krayiny-ievrosouzu-uzgodyly-paket-finansovoyi-dopomogy-dlya-ukrayiny-na-50-mlrd-ievro-zmi.html

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Країни ЄС узгодили пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів протягом наступних чотирьох років.

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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомило видання SkyNews з посиланням на європейського комісара з питань бюджету Йоганнес Ган.

Зазначається, що уряди Євросоюзу ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету цього блоку з 27 країн після того, як Єврокомісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України.

Центральна частина — це підтримка України. Це ніхто не заперечує, навіть за обсягом", — зазначив Ган.

Джерело: SkyNews