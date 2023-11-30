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Євросоюз погодив новий пакет фінансової допомоги Україні, фото: Martin Schulz

Країни Євросоюзу узгодили пакет фінансової допомоги для України на 50 млрд євро — ЗМІ

30 лис 2023, 19:39
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Країни ЄС узгодили пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів протягом наступних чотирьох років.


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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомило видання SkyNews з посиланням на європейського комісара з питань бюджету Йоганнес Ган.

Зазначається, що уряди Євросоюзу ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету цього блоку з 27 країн після того, як Єврокомісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України.

Центральна частина — це підтримка України. Це ніхто не заперечує, навіть за обсягом", — зазначив Ган.

Джерело: SkyNews


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