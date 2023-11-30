Ракурсhttps://racurs.ua/
Євросоюз погодив новий пакет фінансової допомоги Україні, фото: Martin Schulz
Країни Євросоюзу узгодили пакет фінансової допомоги для України на 50 млрд євро — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n189881-krayiny-ievrosouzu-uzgodyly-paket-finansovoyi-dopomogy-dlya-ukrayiny-na-50-mlrd-ievro-zmi.htmlРакурс
Країни ЄС узгодили пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів протягом наступних чотирьох років.
.
Про це сьогодні, 30 листопада, повідомило видання SkyNews з посиланням на європейського комісара з питань бюджету Йоганнес Ган.
Зазначається, що уряди Євросоюзу ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету цього блоку з 27 країн після того, як Єврокомісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України.
Центральна частина — це підтримка України. Це ніхто не заперечує, навіть за обсягом", — зазначив Ган.
Джерело: SkyNews
Загрузка...